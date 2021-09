»Wie kann man nur?« Italiens Ministerpräsident kritisiert EU für Umgang mit Geflüchteten aus Afghanistan

Italiens Regierungschef Mario Draghi geht die EU wegen ihres Umgangs mit der Krise in Afghanistan scharf an. Keine Geflüchteten aufnehmen zu wollen, sei »ein Stachel in der Existenz der Union.«