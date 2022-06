Koelbl sprach mit den neuen Machthabern. Die momentan dominante Kraft in Kabul sind die sogenannten Haqqanis, eine alte Dschihadisten-Gruppe mit engen Verbindungen nach Pakistan. Der amtierende Innenminister steht auf der Fahndungsliste der USA, auf ihn ist ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar ausgesetzt worden. Siradschuddin Haqqani hat sich im März erstmals öffentlich gezeigt, davor waren Fotos von ihm gepixelt. Vertrauensvolle Partner sehen anders aus.



Und trotzdem müsse man ihnen reden, erklärt Koelbl: »Sie sind momentan die einzigen, die überhaupt ansprechbar sind. Und wir haben momentan nicht den Luxus, uns auszusuchen, mit wem wir da reden wollen. Man muss sehen, in welcher Situation sich das Land befindet: Die Menschen befinden sich in einer furchtbaren Hungerkrise. Es geht nicht um moralische oder Wertediskussionen, sondern es geht darum, dass die Leute wirklich nichts zu essen haben, ihre Kinder verkaufen, weil sie sie nicht mehr ernähren können.«