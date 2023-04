Darf ein Buch über Afghanistan lustig sein? Christoph Reuters Antwort auf diese Frage: Natürlich! Weil es eben so war.

»Innerhalb von drei Tagen hatten wir die gesamte Bandbreite der neuen afghanischen Willkommenskultur von ›können wir Ihr Gepäck tragen?‹ zu ›dann werden wir euch töten!‹«, berichtet er. »Deswegen war es so spannend, so viel wie möglich rumzufahren, um zu gucken: Was ist das für eine irrsinnige neue Macht, die es geschafft hat, dieses Land zu beherrschen, aber die nicht so richtig weiß, ob sie unsere Koffer tragen oder uns erschießen möchte?«

Warum er Afghanistan für ein völlig verwirrtes Land hält, was er in zwei Jahrzehnten Berichterstattung über Einwohner, Islamisten und Besatzer beobachten konnte und welche Fehler aus 20 Jahren Intervention auch heute noch nachwirken – darüber spricht Christoph Reuter in dieser Podcast-Episode.