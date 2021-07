Während der Gebete zum Opferfest Raketenbeschuss nahe dem Präsidentenpalast in Kabul

Mit dem Abzug der ausländischen Truppen spitzt sich die Lage in Afghanistan zu. Nun sind mindestens drei Raketen in der Nähe des Präsidentenpalasts in Kabul explodiert. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.