Evakuierung vom Kabuler Flughafen Rund 13.500 Schutzsuchende aus Afghanistan über Ramstein weitergereist

Nach US-Angaben sind bereits die Hälfte der aus Kabul Evakuierten via Ramstein an andere sichere Orte gebracht worden. In der afghanischen Hauptstadt wollen die Taliban den Airport wieder öffnen – mit fremder Hilfe.