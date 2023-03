Unterwegs mit der Hilfsorganisation Save the Children im Norden Afghanistans.

Hier besuchen deutsche Entwicklungshelfer der Organisation eine Mädchenschule. Den genauen Ort dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen, weil die Videoaufnahmen die Gesichter der Mädchen offen zeigen. Zu groß ist die Angst vor den radikal-islamischen Taliban, die die Rechte von Frauen und Mädchen seit ihrer Machtübernahme vor anderthalb Jahren massiv eingeschränkt haben.

Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children:

»Es ist großartig, dass ihr hier so viel dafür macht, um viel zu lernen.«

Die Mädchen besuchen hier die Klassen 1 bis 6.

Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children:

»Es ist schwierig im Moment. Wir versuchen, euch auch in der Zukunft zu helfen. Aber es ist nicht einfach.«

Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children:

»Es führt einem nochmal vor Augen, dass letztendlich diesen Mädchen ohne jeden Grund und einfach in einer Art und Weise, die weltweit einzigartig ist, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbaut wird. Eine Zukunft, die sie sich ja selbst erarbeiten möchten. Die möchten lernen, die lernen auch. Die werden auch zu Hause Hausaufgaben machen. Und gerade, wo Schule so viele Chancen darstellt und dann zu sehen, dass diese völlig willkürlich verbaut werden, das fand ich schon sehr, sehr frustrierend. Und dass man letztendlich so wenig daran ändern kann.«

Mitte August 2021 - die Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan. Die Nato-Truppen waren zuvor nach 20 Jahren im Land überstürzt abgezogen. Millionen Menschen versuchen zu fliehen. Die meisten schaffen es nicht. Männer und Frauen mit Hoffnung auf Bildung, Freiheit und Gerechtigkeit. Am Anfang geben sich die neuen Herrscher noch gemäßigt – versprechen sogar, dass Frauen normal weiterarbeiten dürfen.

August 2021

Zabihullah Mujahid, Taliban-Sprecher:

»Wir und Sie sehen, dass wir in der Medizin, im Bildungswesen, bei der Polizei und in anderen Bereichen der Gesellschaft Frauen brauchen, weil es eine Notwendigkeit der Gesellschaft ist.«

Anderthalb Jahre später: Laut Amnesty International dürfen Frauen nur noch mit männlicher Begleitung auf längere Reisen gehen. Sie sind angehalten, sich beim Verlassen des Hauses zu verschleiern, viele Berufe sind für Frauen verboten. Es gibt Berichte über Misshandlungen und Folter an denen, die diese Regeln missachten oder protestieren.

Demonstrantinnen:

»Gerechtigkeit, Gerechtigkeit! Wir sind müde vom Analphabetismus.«

Universitäten sind für Frauen in Afghanistan nicht mehr zugänglich. Und in den meisten Regionen bleiben die Schulen seit der Machtübernahme für Mädchen ab der siebten Klasse geschlossen. Und dabei haben die jungen Frauen, die Florian Westphal mit seiner Hilfsorganisation vor Ort getroffen hat, große Träume.

Florian Westphal, Geschäftsführer von »Save the Children«:

»Wenn man sie fragt: Was wollt ihr werden? Dann sagt die eine Ärztin und die nächste sagt Lehrerin. Und die dritte sagt Hebamme, denn sie haben im Dorf keine Hebamme und brauchen dringend eine Hebamme. Und tatsächlich diese Energie, diese Lust auf Lernen und alles, was lernen bedeutet, die hat mich sehr beeindruckt. Und irgendwie gibt das einem auch Energie. Andererseits ist es natürlich so, dass sie wissen, dass sie ab der siebten Klasse nicht mehr zur Schule gehen können. Und daraus entsteht natürlich jede Menge Frustration, weil es für diese Mädchen einfach ein erhöhtes Risiko an Kinderarbeit bedeutet, im schlimmsten Falle vielleicht sogar Früh-Verheiratung in einem sehr jungen Alter und einfach keine Zukunft mehr. Und das sagen dann natürlich vor allem die Älteren, die eben so 13, 14 Jahre alt sind und wirklich schon in der sechsten Klasse sind, sagen einem das dann schon ziemlich ausdrücklich, dass dieser weitere Schulbesuch wirklich die Hoffnung für die Zukunft darstellt. Und der ist eben verbaut im Moment für drei Millionen Mädchen, die in Afghanistan jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr die weiterführende Schule besuchen dürfen. Ich mache mir wirklich große, große Sorgen über das, was mit dem Land gerade geschieht, was mit den Menschen und vor allem mit den Kindern dort geschieht.«

Heute beginnt das neue Schuljahr. Millionen Mädchen müssen zu Hause bleiben. Ohne Bildung gibt es kaum Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die Mädchen und Frauen in Afghanistan.