Die afghanische Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Selbstmordattentäter in der Nähe des Eingangs der Botschaft Sprengstoffe gezündet habe. Der Angreifer sei von Sicherheitsleuten erschossen worden, bevor er das Tor erreicht habe. Die Straße zu der diplomatischen Vertretung wurde von Sicherheitskräften der Taliban-Regierung gesperrt, wie ein Anwohner der Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Mehrere IS-Anschläge seit Taliban-Machtübernahme

Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen seit August vergangenen Jahres wieder an der Macht. Seither gab es mehrfach Anschläge auf Zivilisten durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).