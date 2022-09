Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Wo ich jetzt sitze, stand bis vor 14 Tagen eine der jahrhundertealten, legendären Zedern des Waldes von Kamdesh.«

Jahrelang war dieses Gebiet für westliche Journalisten absolut unzugänglich. Bevor sich SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter auf den Baumstamm setzen konnte, war eine lange, mühsame Fahrt notwendig.

Sie führte zwei Tage lang über holprige Wege in das östliche Nordafghanistan, in die Provinz Nuristan.

Die entlegene Gegend galt früher als Hochburg der Terroristen von Al-Qaida, dem sogenannten »Islamischen Staat« und anderen radikalen Organisationen, die über die nahe pakistanische Grenze kamen – und hier, in den Bergmassiven, sichere Rückzugsgebiete fanden.

Heute begrüßen hier die Einwohner freundlich die wohl einzigen Journalisten, die sich in dieses Gebiet begeben.

Am Wegesrand wehen die weißen Fahnen der neuen Machthaber. Ein Zeichen, dass die Taliban auch hier, fernab der Hauptstadt, die Kontrolle haben. Wer hier entlang fährt, weckt die Neugierde der Einheimischen:

Gespräch Teamfahrer mit Autofahrer:

»Wie geht es dir, alles gut?«

»Alles gut.«

»Arbeitest du hier auf dieser Strecke?«

»Ich bin nur mit Gästen hier.«

»Na dann, viel Spaß. Können wir noch helfen?«

»Nein - danke!«

»Die USA verlassen Afghanistan.«

Auch nach der Machtübernahme der Taliban vor gut einem Jahr ist SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter immer wieder in Afghanistan. Seine frühen Einschätzungen haben sich längst bewahrheitet:



September 2021

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

» Die Taliban, denen man begegnet ist, geben sich extrem freundlich, höflich, bemüht, werfen einem flirtende Blicke zu. In dem Pressezentrum bekamen wir die Akkreditierung innerhalb von fünf Minuten ausgestellt. Mit guten Wünschen, dass wir jetzt überall hinfahren könnten. . Und der erste Taxifahrer, den wir genommen haben, um von dort wieder zurück zur Unterkunft zu kommen, sagte: Die sind zu freundlich. Das ist nicht echt. Wartet drei Monate, wartet sechs Monate. Wir haben furchtbare Angst vor dem, was dann passieren wird.«

Was passierte, fasst wenige Monate später ein alter Bauer in der von der Dürre gebeutelten Provinz Faryab so zusammen:

Bauer aus Faryab

»Wenn Gott gnädig ist, wird es regnen. Wenn nicht, bin ich im Arsch. Das ganze Land ist doch schon im Arsch.«

Dezember 2021

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

» Das ist ungefähr die Stimmung, die uns in Ghormach begegnet, wo es in weiten Teilen oder fast überall seit Januar ungefähr 2020 überhaupt nicht mehr geregnet hat. «

Februar 2022

Im Land herrschen schnell Umstände, die zu massiven Fluchtbewegungen führen. Doch wohin fliehen? In den Städten gibt es keine Jobs – also wird schon im Frühjahr vielen Menschen klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt: Das Land zu verlassen. Das Team des SPIEGEL-Reporters fuhr an die iranische Grenze in der südwestlichen Provinz Nimruz. Dort versuchten Flüchtende verzweifelt, sich durch die Wüstenlandschaft bis ins Nachbarland zu schlagen.

Sarandsch, Februar 2022

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Dieser endlose Menschenzug, jeden Tag tausend, zweitausend Afghanen, die versucht haben, illegal über die Grenze nach Iran zu kommen.In der Hoffnung auf ein besseres Leben trotz Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit dort. Doch nur die allerwenigsten von ihnen schaffen es. Die meisten werden nach wenigen 100 Metern teils mit Waffengewalt eingesammelt, verhaftet und Stunden später, einen Tag später, abgeschoben - wieder zurück nach Afghanistan.«

Seit dem Sommer wurde auch diese Grenz-Route geschlossen: Der Weg durch die Wüste führt nicht mehr in eine vermeintlich bessere Zukunft.

Provinz Nuristan, August 2022

Etwa ein halbes Jahr später: Im Nordosten des Landes, in der Provinz Nuristan, ist von Dürre keine Spur mehr. Ein Platzregen überrascht das SPIEGEL-Team.

Seit dem Winter hat es fast überall im Land geregnet, und hier nochmal mehr. Der sogenannte "Nuristan-Highway", führt bis in die Höhen von Barg-i-Matal . Es ist eine Bergpiste, die nur mit Allradfahrzeugen zu schaffen ist.

Immerhin, die Gefahr einer erneuten Dürre ist hier vorerst abgewendet. Das Team um Reuter dokumentiert auf seiner Expedition »blühende Landschaften« - eigentlich.

Denn im Urwald von Kamdesh wird abgeholzt. Seit Jahrhunderten haben die Bewohner des Kamdesh-Tals ihre Wälder gegen Eindringlinge verteidigt, doch jetzt werden reihenweise jahrhundertealte Zedern und Tannen gefällt.

Kamdesh, August 2022

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Was aussieht wie Raubbau von Eindringlingen, was es früher gab von der pakistanischen Holz-Mafia, der Taliban, irgendwelche Milizen, ist nicht so. Sondern diese und dutzende andere der schönsten Bäume dieses berühmten Waldes wurden gefällt von den Bewohnern der Dörfer unterhalb des Waldes, von den Kamdeshis, die diesen Wald jahrhundertelang streng gehütet haben. Aber, sagen sie, Hunderte von uns haben ihre Jobs in Kabul, in anderen Städten verloren, wir haben kein Einkommen mehr. Ganz viele sind zurückgekommen in ihr entlegenes Tal, und nach langen Debatten haben die Ältesten der Dörfer erlaubt, dass jeder, der sich von den Rückkehrern, dass jeder der Rückkehrer, der sich ein Haus baut, einen Baum fällen darf oder mehrere teilen sich einen, wenn er genug Balken ergibt, um sich ein Haus zu bauen. Mehr Bäume dürfen nicht gefällt werden. Und alle Kamdeshis, die wir gesprochen haben, sagen: Am liebsten hätten wir diese Bäume nicht angerührt. Das ist unser Leben, dieser Wald. Aber uns bleibt nichts anderes übrig.«

Diese Wälder hatten alle Zeiten der Kriege und Rechtlosigkeit überstanden. Ob sie es weiterhin tun werden, ist ungewiss.