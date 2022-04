Die Taliban-Regierung hat den pakistanischen Botschafter wegen Luftangriffen in Afghanistan einbestellt. Das teilte das Außenministerium in Kabul mit. Zuvor hatten Vertreter der Taliban berichtet, dass Pakistan in der Provinz Khost im Osten des Landes in der Nacht zum Samstag vier Dörfer aus der Luft bombardiert habe. Dabei seien mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen, auch Kinder. Zudem gebe es viele Verletzte.