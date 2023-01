Durch das in Teilen anhaltende Arbeitsverbot sei das Leben und die Gesundheit von Frauen in Gefahr. In vielen Regionen des Landes sei man aufgrund der vorherrschenden Geschlechtertrennung ohne weibliches Personal schlicht nicht arbeitsfähig. »Wir müssen mit Männern und Frauen arbeiten können, nur so erreichen wir alle Not leidenden Menschen«, sagt Mahla. Das Arbeitsverbot sei für sie und ihr Team ein schwerer Schlag gewesen. »Ich war am Boden zerstört, zu wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen nicht mehr helfen dürfen, während das Land mit der schlimmsten Hungerkrise seiner Geschichte konfrontiert ist.«