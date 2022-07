Der oberste Führer der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan, Haibatullah Achundsada, hat seinen Machtanspruch bekräftigt. Bei einer großen Versammlung in der afghanischen Hauptstadt Kabul forderte Achundsada am Freitag die Nation auf, seinen Weisungen zu folgen. »Ich bin kein symbolischer politischer Führer, der sich auf Wahlen stützt«, sagte der Religionsführer laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bakhtar. »Der Erfolg des afghanischen Dschihad ist nicht nur eine Quelle des Stolzes für Afghanen, sondern für Muslime in der ganzen Welt.«