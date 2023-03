Musammil ist einer der hochrangigsten Taliban-Vertreter, die bei einem solchen Vorfall ums Leben gekommen sind, seit die radikalislamische Gruppe im August 2021 wieder in Afghanistan an die Macht kam. Ursprünglich war Musammil Gouverneur der östlichen Provinz Nangarhar, wo er den Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) anführte. Im vergangenen Jahr wurde er nach Balch im Norden des Landes versetzt.