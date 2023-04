Afghanistan Taliban halten Briten fest

Zwei der Festgehaltenen sind mutmaßlich bereits seit Januar in der Gewalt der Taliban, die Dauer der Festnahme des Dritten war zunächst unklar. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Männern um einen für eine Hilfsorganisation tätigen Mediziner und den Manager einer Unterkunft für Entwicklungshelfer in Kabul. Der dritte Mann soll ein auf der Video-Plattform Youtube bekannter Reisender sein. Er wurde als »Gefahrentourist« mit den Reisen in Krisengebiete bekannt und sorgte für Kontroversen. Das britische Außenministerium bestätigte die Einzelheiten zu den britischen Staatsangehörigen nicht.