Einladungen, der Bestrafung beizuwohnen, wurden demnach etwa an »ehrwürdige Gelehrte, Mudschahidin, Senioren« verschickt und auch in den sozialen Medien verbreitet. Letztlich hätten sich mehrere Hundert Menschen in dem Stadion in der Stadt Pul-i-Alam eingefunden. Laut AP war es verboten, bei der Veranstaltung Fotos oder Videos zu machen.

Taliban greifen immer härter durch

Die Bestrafung vor Publikum erinnert an die erste Zeit der Taliban-Herrschaft zwischen 1996 und 2001. Nach ihrer erneuten Machtübernahme im vergangenen Jahr hatten die Taliban versprochen, moderater vorzugehen und in gewissem Maß auch die Rechte von Frauen und Mädchen zu wahren. Tatsächlich führten sie jedoch etwa ein Verbot für Mädchen ein, nach der sechsten Klasse weiter Schulen zu besuchen.