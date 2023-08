Das Taliban-Regime in Afghanistan hat einem Bericht zufolge ihren Einfluss auf Hilfsorganisationen weiter verstärkt. »Nach Angaben mehrerer Uno-Beamter verschiedener Behörden haben die Taliban die meisten von der Uno verwalteten Hilfsprogramme infiltriert und beeinflusst«, heißt es in einem Quartalsbericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar). Die Analyse hatte das US-Institut für Frieden (USIP) für Sigar bereitgestellt.