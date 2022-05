Afghanistan Taliban schreiben Frauen Burka in der Öffentlichkeit vor

Taliban-Chef Haibatullah Akhundzada hat den Frauen in Afghanistan das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, »da dies traditionell und respektvoll ist«, erklärte Akhundzada in einem Erlass. Eine Burka bedeckt auch die Augen der Trägerin mit einer Art Gitter aus Stoff. Es ist die bislang strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im vergangenen August.