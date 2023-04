Der Vorfall bestätigte die schlimmsten Befürchtungen über die Gefahren des Abzugs des westlichen Militärbündnisses aus Afghanistan: Die Evakuierung am Flughafen Kabul lief ohnehin schon chaotisch ab, dann sprengte sich am 26. August 2021 vor einem der Eingangstore ein Mann in die Luft und riss Dutzende Menschen mit sich in den Tod.