Die Taliban sind seit August 2021 wieder in Afghanistan an der Macht, nachdem US- und Nato-Truppen das Land verlassen hatten. Das strikte Vorgehen gegen Frauen durch die radikalen Islamisten hatte sich abgezeichnet. Zuletzt hatten die Taliban Frauen auch den Zugang zu Universitäten und Schönheitssalons verwehrt.

Unklar ist, was das Verbot für die Wirtschaft rund um den Band-e-Amir Park bedeutet. Laut AP ist der Tourismus rund um die Seen eine Haupteinnahmequelle für die Menschen in der Region.