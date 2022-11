Im März war der Zugang zu Parks und Freizeitparks in Kabul eingeschränkt worden, so durften Frauen und Männer diese Orte nur an bestimmten Wochentagen getrennt voneinander besuchen.

Geschlechtertrennung angeblich »an vielen Orten« gebrochen

Diese Geschlechtertrennung sei aber »an vielen Orten« gebrochen worden, sagte nun Mohammed Akif Sadek Mohadschir, Sprecher des sogenannten Ministeriums für den Schutz vor Laster und die Förderung der Tugend, der Nachrichtenagentur AFP. »Es gab Vermengung, Hidschabs wurden nicht beachtet, deswegen wurde diese Entscheidung fürs Erste getroffen.«