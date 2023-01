Militärflughafen attackiert Tote und Verletzte nach Anschlag in Kabul

Bei einer Explosion am Eingang des Militärflughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Neujahrsmorgen mehrere Menschen getötet worden. Das teilte das afghanische Innenministerium am Sonntag mit, machte aber keine Angaben zu genauen Opferzahlen und Details. Die Nachrichtenagentur AP zitierte einen Sprecher der Taliban, demzufolge es auch mehrere Verletzte gegeben habe.