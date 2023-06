In einer WhatsApp-Nachricht, angeblich von einem Offiziellen im Erziehungsbereich in Kabul, heißt es, alle internationalen Organisationen müssten innerhalb eines Monats ihre Erziehungsarbeit an lokale Gruppen übergeben.

Der Bann weiblichen Personals bei den Vereinten Nationen war ebenfalls durch die Audio-Nachricht eines Taliban-Offiziellen überbracht worden. Das Taliban-Regime hat die Anweisung im Punkt Bildung bisher nicht offiziell bestätigt.

»Unicef fordert die de-facto-Administration auf, das Wohlergehen der Kinder in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellen und betont, dass jedes Kind das Recht hat zu lernen«, so Mort. Die Uno schätzt, dass 8,7 Millionen Menschen in Afghanistan auf humanitäre Hilfe im Bildungsbereich angewiesen sind.