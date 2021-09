Einsätze gegen »Islamischen Staat«. US-Generalstabschef hält Zusammenarbeit mit Taliban für »möglich«

»Im Krieg tut man, was getan werden muss«: Der ranghöchste US-Soldat will eine weitere Kooperation mit den Taliban im Kampf gegen den IS nicht ausschließen. Zugleich nannte er die neuen Machthaber in Afghanistan »gewissenlos«.