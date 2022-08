Der US-Regierung ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die Terrorgruppe Al-Qaida gelungen. »Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Qaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt«, erklärte ein hochrangiger Regierungsbeamter am Montag in Washington. »Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.«