Afghanistan und Ex-Jugoslawien im Vergleich Wann militärische Interventionen funktionieren

Ein Essay von Gerald Knaus

Nach dem Debakel in Afghanistan fordern viele, der Westen solle sich grundsätzlich aus Konflikten heraushalten. Doch der Einsatz in Ex-Jugoslawien war ein Erfolg. Was wir brauchen: weniger Hybris, mehr Realismus.