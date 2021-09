Kabul Diary Was die Menschen vor Ort jetzt brauchen

Eine Kolumne von Sima Samar

Wir alle haben mit Schrecken die Ereignisse am Kabul Airport verfolgt. Doch die Katastrophe macht nicht am Flughafen Halt. Sie ist real, für 35 Millionen Afghanen. Dem Land droht humanitäre Not.