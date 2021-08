Kabul Diary Die Schule ist für Mädchen ein lebensgefährlicher Ort

Eine Kolumne von Sima Samar

Eine Kolumne von Sima Samar

Im Mai explodierte eine Autobombe in Kabul und riss Dutzende Schulkinder in den Tod. Die Attentäter fürchten nichts so sehr wie gebildete Frauen – und gerade deshalb dürfen wir nicht aufhören, unsere Mädchen zu stärken.