Afghanistans Präsident und seine letzten Tage an der Macht Wie Ashraf Ghani vor den Taliban Reißaus nahm

Als die Taliban kamen, floh Ashraf Ghani so schnell, dass er angeblich noch in den Hausschuhen steckte. Kurz zuvor hatte der Präsident versucht, Getreue an der Flucht zu hindern. Nun gilt er vielen als Verräter.