Improvisierter Bergbau in Afghanistan Kohlemine statt Kindheit

Bergleute schaufeln mit bloßen Händen Kohle aus einer Mine in Chinarak in der afghanischen Provinz Baghlan, bevor sie sie mit Eseln zu einer Sammelstelle am Fuße des Berges führen. Die Mine ist unkontrolliert errichtet, in den Schächten arbeiten Hunderte von Bergleuten für einen Tageslohn von nur wenigen Euro in extremer Hitze.