Ob man ein Bier trinken wolle, fragt der Stadtmanager von Kisumu, einer Stadt am Viktoriasee im Westen Kenias. Nur eine Flasche pro Person, mehr nicht, hier auf der Bank an der belebten Straßenkreuzung. Es ist 9 Uhr morgens. Am Ende wird es doch ein Kaffee, Abala Wanga schaut ein wenig enttäuscht. Der Stadtplaner will den Einwohnerinnen und Einwohnern von Kisumu vorleben, dass eine Sitzbank ein Ort der Entspannung ist. Am besten mit einem Gast aus Europa . Dort trinken die Leute schließlich auch Bier auf Parkbänken.

»Das neue Europa«, so nennen sie Kisumu inzwischen, meist schwingt dabei eine Mischung aus Bewunderung, Ironie und Ablehnung mit. Abala Wanga ist der Architekt dieses neuen Europas, er stellt in der ganzen Stadt Bänke auf, verbreitert Gehwege, sogar Fragmente von Radwegen gibt es inzwischen. An einer Ecke, vor dem Gericht, hat er Sitzgelegenheiten aus Holzpaletten zimmern lassen, auf den Asphalt davor sind bunte Punkte gemalt, es sieht aus wie in Stockholm.

Doch die schwedische Illusion hält nicht lange. Wanga springt auf, weil sich schon wieder ein Motorradtaxi an der Schranke vorbeimogelt, die eine verkehrsberuhigte Zone abgrenzen soll. »Du hast keinerlei Disziplin!«, schreit er den Motorradfahrer an und zwingt ihn zur Umkehr. Dann faltet er einen Polizisten zusammen, der danebensteht und tatenlos zusieht. »Das macht mich fertig«, schnaubt Wanga anschließend.

Wenn Wanga von seinen Reisen erzählt, fangen seine Augen an zu leuchten. San Francisco , das sei seine Lieblingsstadt, von dort habe er sich viele Ideen abgeschaut. Oder Kigali, Ruandas Hauptstadt, die »sauberste Stadt Afrikas«. Was er nicht erwähnt: In San Francisco können sich Menschen mit normalem Einkommen schon lange keine Wohnung mehr leisten. In Ruanda werden Obdachlose in Lager gesteckt, der autokratische Präsident Paul Kagame versucht alles Afrikanische aus den Straßen zu verbannen, inklusive der fliegenden Händlerinnen und Händler.

Der fast zwei Meter große, schlanke Mann im bunten Hemd ist ein Getriebener. Hat sein Assistent mal wieder ein paar Minuten Verspätung, schüttelt er genervt den Kopf. Parkt ein Auto verbotenerweise auf dem Gehweg, klopft er gegen die Windschutzscheibe. Seine Lieblingsgegner aber sind die Motorradtaxis, eine Armee aus potenziellen Verkehrssündern, die jede Lücke nutzen, um ihre Gäste schneller ans Ziel zu bringen. »Was stimmt nur nicht mit diesen Typen?«, fragt der Stadtmanager, eine Antwort erwartet er nicht. Seine Vision einer Stadt scheitert oft an den Menschen, die in ihr leben.

Es scheint, als wolle Abala Wanga in Kisumu es ihm gleichtun. Der Stadtmanager will den Fortschritt mit der Abrissbirne erzwingen. Doch in Kisumu zeigt sich auch: Afrikanische Städte lassen sich nicht am Reißbrett planen wie in Europa oder den USA. Sie haben ein organisches Eigenleben, ein anarchisches Element, das sich immer einen Weg an die Oberfläche sucht.

Am neu verbreiterten Kreisverkehr in der Innenstadt leuchtet eine riesige digitale Videotafel, sie überträgt die Highlights des AfriCities-Gipfels, der »größten demokratischen Versammlung Afrikas«, wie die Veranstalter selbst wenig bescheiden anmerken. Vergangene Woche kamen Gouverneure, Bürgermeister und Experten aus fast allen afrikanischen Ländern in Kisumu zusammen, um über nichts weniger als die Zukunft des Kontinents zu beraten.

Bis zum Jahr 2100 werden laut verschiedener Prognosen 12 der 20 größten Ballungszentren weltweit in Afrika liegen. Derzeit sind es gerade einmal zwei. Ein Drittel der Weltbevölkerung wird auf dem afrikanischen Kontinent leben, die meisten davon in Städten. Es ist ein in dieser Dimension nie dagewesener Umwälzungsprozess. Die Herausforderungen sind immens, das zeigt sich auch auf dem AfriCities-Gipfel.

Denn diese Zukunft liegt in den Städten. Mit aberwitziger Geschwindigkeit schreitet die Landflucht und damit die Urbanisierung voran. Es ist eine Revolution, die Afrika auf den Kopf stellt. Dörfliche Strukturen und auf sie ausgerichtete basisdemokratische Mechanismen haben über Jahrhunderte das Leben bestimmt. Innerhalb einer bis zwei Generationen werden all diese Gewissheiten auf den Kopf gestellt.

Der Schwerpunkt der AfriCities-Konferenz liegt jedoch auf einem bislang kaum beachteten Phänomen: dem Wachstum der mittelgroßen Städte, so wie Kisumu. Sie sind die Pufferzonen zwischen den Megacitys und den Dörfern, hier landen viele Landbewohner zuerst, auf der Suche nach neuen Märkten oder neuen Jobs. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Kontinents lebt mittlerweile in solch mittelgroßen Städten.

AfriCities mutet an wie die Städte, über die gesprochen wird: unperfekt, ein bisschen chaotisch, ein wildes Durcheinander von Zelten, sich gegenseitig übertönenden Geräuschen. An Ideen und innovativen Ansätzen fehlt es nicht. Doch die Realität der wild gewachsenen Städte in Afrika ist komplex, ein Experte aus Südafrika warnt vom Podium aus eindringlich: »Wir müssen die Eigenarten der afrikanischen Städte berücksichtigen, das wilde Treiben in ihnen, sonst werden wir scheitern.« An kaum einem Ort zeigt sich das so eindrücklich wie in Kisumu selbst, dem Austragungsort der Konferenz.

Im grünen Overall steht Sammy Oktoh an einem alten Metallfass auf einer selbst gebauten Feuerstelle und rührt mit dem Spaten eine blubbernde braune Brühe um. Die köchelnde Brühe stinkt fürchterlich. Es sind Fischinnereien, die Okoth zu Hühnerfutter verarbeitet. Die Fischreste stammen aus einer Fabrik in der Nähe, dort werden riesige Nilbarsche aus dem Victoriasee filetiert und tiefgekühlt nach Europa geschickt. Doch die Kunden im Globalen Norden wollen nur die besten Stücke, der Rest wird entsorgt. Okoth hat aus diesem Abfall ein Geschäftsmodell entwickelt, fernab staatlicher Strukturen, im informellen Sektor. Die oft aus der Not geborene Innovationskraft der Bewohnerinnen und Bewohner selbst ist der Motor von Afrikas Städten.