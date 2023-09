Debattiert wurde beim Klimagipfel in Nairobi über eine globale Kohlenstoffsteuer und mehr Investitionen in klimafreundliche Technologien. Da hat Afrika einiges anzubieten. Es gibt Sonne und Wind im Überfluss. Kenia bezieht mehr als 80 Prozent seiner Energie bereits aus regenerativen Quellen, vor allem aus Geothermie. In Namibia entsteht ein riesiges Projekt mit grünem Wasserstoff. Auch für die Energiewende wichtige Rohstoffe wie Lithium lagern in Afrika. Der Kontinent hätte die Chance, sich als erste Region der Erde nachhaltig zu industrialisieren, schreibt Heiner in seiner Analyse.

Und auch in der Bevölkerung, sagte mein Kollege mir, sei das Thema präsent. »Von der Mittelklasse bis zum Taxifahrer – alle reden vom Klima, sie spüren die Krise ja, sie wissen, dass wir etwas tun müssen.« So klingt auch die Klimaaktivistin, die Heiner traf: Chantelle Serithi aus Südafrika. In ihrer Rede übte sie zwar viel Kritik, auch und gerade an afrikanischen Ländern. Sie prangerte die Korruption an, dass Gelder verschwinden, dass zu wenig in Umweltbildung für Kinder investiert wird.

Aber Serithi glaubt trotzdem, dass der Klimagipfel ein Signal des Aufbruchs ist: »Auf internationaler Ebene werden wir ausgeschlossen, niemand priorisiert Afrika, hier priorisieren wir uns selbst«, sagte sie, »wir haben das Wissen, wir haben die Ressourcen.« Vor allem gebe es in Afrika sehr viele junge Leute, die etwas bewegen wollten.

»Dass die afrikanischen Länder geschlossen aufgetreten sind, wurde von europäischen Staatschefs wahrgenommen. Es ist ein wichtiges Zeichen vor dem nächsten Weltklimagipfel COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten«, sagt Heiner. Ich empfehle Ihnen auch seine Reportage aus Südafrika, wo in den Townships Klimaaktivistinnen ausgebildet werden.