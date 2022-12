Zugleich drängt US-Präsident Joe Biden auf mehr politische Teilhabe der afrikanischen Länder auf internationaler Bühne. So hat er dafür geworben, die Afrikanische Union in die G20-Staatengruppe aufzunehmen. Die Afrikanische Union müsse ein »ständiges Mitglied« der Gruppe von wichtigen Industrienationen und Schwellenländern werden, in der bereits Südafrika vertreten ist, sagte Biden bei einem USA-Afrika-Gipfel in Washington. »Afrika gehört in jedem Raum, in dem über weltweite Herausforderungen gesprochen wird, an den Tisch und in jede Institution, in der Gespräche stattfinden.«