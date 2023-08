Reaktion auf Militärputsch Afrikanische Union setzt Nigers Mitgliedschaft aus

Die Entscheidung sei bis zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in dem Land mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern gültig, teilte die AU mit und bezog sich dabei auf ein Treffen des AU-Sicherheitsrates in der vergangenen Woche. Man lehne jegliche Aktionen ab, die dem »illegalen Regime« in Niger Legitimität verleihen könnten, hieß es.