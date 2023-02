Saied hatte am Dienstag in einer Rede gefordert, gegen die illegale Einwanderung von Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara vorzugehen. Er machte die Migranten für »Gewalt, Verbrechen und inakzeptable Handlungen« in Tunesien verantwortlich. Er sprach wörtlich von »Horden illegaler Einwanderer« und forderte, der illegalen Einwanderung »schnell ein Ende zu bereiten«. Menschenrechtsorganisationen hatten seine Äußerungen kritisiert.