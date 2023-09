Gemeinsam wollen die afrikanischen Staaten nun also durch den von ihnen initiierten Gipfel in Nairobi ein Zeichen setzen; ihre Eigenständigkeit unter Beweis stellen. Beim nächsten Weltklimagipfel COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten wollen sie als geschlossener Block auftreten. »Afrika bettelt nicht mehr um Geld. Der Kontinent präsentiert sich als Partner, der etwas anzubieten hat«, sagt Serah Makka, Afrikaverantwortliche der Nichtregierungsorganisation ONE.

Lobbyisten waren erfolgreich

Doch auf dem Gipfel in Nairobi wurde schnell klar, an welchem Angebot der Globale Norden stark interessiert ist: an Emissionszertifikaten. Das System funktioniert so: Projekte, die zumindest auf dem Papier CO₂ einsparen, können Zertifikate ausstellen und diese an Firmen und Länder verkaufen, die nach wie vor in großem Ausmaß verschmutzen. Auch die afrikanischen Staatschefs sehen darin einen Milliardenmarkt und haben vor einiger Zeit die African Carbon Market Initiative gestartet, sie soll den Kohlenstoffmarkt auf dem Kontinent massiv anwachsen lassen. Während des Klimagipfels wurde diese Idee noch einmal prominent beworben.