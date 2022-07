Immer wieder ist es Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren gelungen, gigantische Captagon-Lieferungen abzufangen. Die Aufputschdroge in Pillenform ist vor allem im Nahen Osten und in Afrika beliebt. Zunächst wurde vermutet, die Terrormiliz IS würde dahinterstecken, weil die Ladungen aus Syrien kamen und IS-Kämpfer die Droge häufig konsumieren.

Doch SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter hatte Zweifel und begann zu recherchieren. Zwei Jahre lang hat er Zeugenaussagen gesammelt, Dokumente durchforstet und festgestellt: Es ist offenbar Syriens Diktator Baschar al-Assad und sein Clan, der in den Handel mit synthetischen Drogen verwickelt ist.

Im SPIEGEL-Daily-Podcast erklärt er, warum das Aufputschmittel tonnenweise in Europa landet und wie wichtig es für Assads Machterhalt ist.

