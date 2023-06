Donald Trumps Anwälte dürften sich freuen. Zwar soll Trump an diesem Dienstag in einem US-Bundesgericht in Miami um 15 Uhr (Ortszeit, 21 Uhr in Deutschland) erscheinen. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass gegen Trump eine Anklage verlesen wird. Darin 37 Vorwürfe: Verstöße gegen das US-Spionagegesetz, Falschaussage, Behinderung von Ermittlungen . Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe – US-Präsident könnte er trotzdem erneut werden.