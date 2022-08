Dass Sawahiri in Kabul untertauchen konnte, wirft die Frage auf, ob die Taliban den Qiada-Chef unterstützt haben. US-Außenminister Antony Blinken sagte in einem Statement, man werde »angesichts des Unwollens oder Unvermögens der Taliban« weiter die Menschen in Afghanistan mit humanitärer Hilfe unterstützen und ihre menschenrechte hochhalten, »gerade die von Frauen und Mädchen«.