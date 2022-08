Joe Biden, US-Präsident:

»Egal, wie lange es braucht. Egal, wo du dich versteckst. Wenn du eine Bedrohung für unser Volk bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten.«

US-Präsident Joe Biden hat bestätigt, dass die USA den Führer der Terrororganisation Al-Qaida, Aiman Al-Sawahiri, durch einen Drohnenschlag in Kabul getötet haben.

Joe Biden, US-Präsident:

»Vor einer Woche, nachdem man mir gesagt hat, dass die Bedingungen optimal seien, habe ich die endgültige Genehmigung gegeben. Die Mission war ein Erfolg. Keines seiner Familienmitglieder kam zu Schaden und es gab keine zivilen Opfer.«

Al-Sawahiri hatte die Führung von Al-Qaida übernommen, nachdem US-Spezialeinheiten Osama Bin Laden vor elf Jahren in Pakistan getötet hatten. Er gilt als zentrale Figur hinter den Anschlägen vom 11. September 2001, bei denen rund 3000 Menschen starben. Die USA hatten ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.

Joe Biden, US-Präsident:

»Die USA haben den Krieg gegen den Terror nicht gesucht. Er kam zu uns. Wir haben mit denselben Prinzipien und derselben Entschlossenheit geantwortet, die uns seit Generationen prägen: Die Unschuldigen zu schützen, die Freiheit zu verteidigen und das Licht der Freiheit als Leuchtfeuer für den Rest der Welt zu erhalten. Denn dies ist eine große und entscheidende Wahrheit über unsere Nation, unser Volk: Wir brechen nicht. Wir geben niemals nach. Wir geben niemals nach.«

Nach Angaben einer US-Regierungsmitarbeiterin, sei Al-Sawahiri getötet worden, als er am Sonntagmorgen auf den Balkon seines Unterschlupfs in Kabul trat. Es ist der erste bekannte US-Angriff in Afghanistan, seit die US-Truppen und ihre Verbündeten im vergangenen Sommer das Land verlassen haben.

Joe Biden, US-Präsident:

»An diejenigen in der Welt, die weiterhin versuchen, den Vereinigten Staaten zu schaden: Hört mir jetzt zu. Wir werden immer wachsam bleiben, wir werden handeln und wir werden immer tun, was notwendig ist, um die Sicherheit der Amerikaner zu Hause und in der ganzen Welt zu gewährleisten. Heute gedenken wir der Toten. Wir verpflichten uns, für die Sicherheit der Lebenden zu sorgen, und wir versprechen, dass wir niemals nachlassen werden, unsere Nation als Volk zu verteidigen. Ich danke Ihnen allen, und möge Gott unsere Truppen und alle, die in Gefahr dienen, beschützen. Wir werden nie, nie aufgeben.«

Die radikalislamische Taliban-Regierung in Afghanistan verurteilte den Angriff und warf den USA den Bruch internationaler Prinzipien vor.