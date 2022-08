In Großbritannien ist laut übereinstimmenden Medienberichten ein früheres Mitglied einer Zelle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Die vier Männer waren wegen ihres britischen Akzents von früheren Geiseln als »Beatles« beschrieben worden. Zwei Mitglieder sitzen aktuell in den USA in Haft, ein drittes kam bei einem Drohnenschlag ums Leben.