Wieder einmal sorgt ein brutaler Polizeieinsatz in den USA für Fassungslosigkeit:

»Nicht bewegen! Stehen bleiben! Nicht bewegen! Zeige deine Hände, zeige deine Hände!«

Mit bis zu 60 Schüssen soll der Afroamerikaner Jayland Walker in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz getötet worden sein.

Die Polizei von Akron im Bundesstaat Ohio veröffentlichte am Sonntag mehrere Videos, datiert auf den 27. Juni, dem Tag des Einsatzes.

Daniel Horrigan, Bürgermeister

»Es besteht kein Zweifel daran, dass das Video, das Sie gerade gesehen haben, extrem verstörend ist und viele Emotionen und Gefühle auslöst. Es ist schockierend und schwer zu verkraften.«

Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den 25-Jährigen wegen eines Verkehrsdelikts anhalten, dieser sei aber mit seinem Wagen geflüchtet. Als Walker schließlich sein Auto verlässt, um zu Fuß weiter zu flüchten, feuerten Polizisten Dutzende Schüsse ab.

Stephen Mylett, Polizeichef Akron

»Im Fahrzeug von Herrn Walker wurde eine Waffe sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Schießerei war er unbewaffnet. Die genaue Anzahl der abgefeuerten Schüsse ist uns nicht bekannt. Auch dies ist etwas, was das Bureau of Criminal Investigations bei der Untersuchung der Beweise herausfinden wird. Aufgrund der Videoaufnahmen gehe ich jedoch davon aus, dass die Zahl hoch ist. Es wurden sehr viele Schüsse abgefeuert. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Zahl am Ende der Ermittlungen mit der Zahl übereinstimmt, die in den Medien kursiert. Aber im Moment wissen wir es einfach nicht.«

Es seien acht Polizisten bei dem Einsatz direkt involviert gewesen. Alle wurden beurlaubt, solange der Vorfall untersucht wird.

Bobby Dicello, Anwalt Familie Walker

»Das ist der Grund, warum wir hier sind. Aus diesem Grund hat der Polizeichef heute gesprochen. Und aus diesem Grund spreche ich zu Ihnen. Sein Name ist Jayland, und er ist kein Monster. Sie wollen ihn in ein maskiertes Monster mit einer Waffe verwandeln. Und das wussten wir. Aber ich möchte dem Chief für eine Sache danken, die er sagte: Zu dem Zeitpunkt, als er erschossen wurde, mehr als 90 oder 60 oder was auch immer die unglaubliche Zahl sein wird, er war unbewaffnet «

In den USA kommt es in trauriger Regelmäßigkeit zu tödlichen Polizeieinsätzen ähnlicher Art. Am Sonntag versammelten sich erneut hunderte Menschen auf den Straßen von Akron und liefen zum Rathaus der Stadt. Es war der vierte Tag in Folge, an dem friedlich gegen tödliche Polizeigewalt demonstriert wurde.