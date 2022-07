Hunderte Demonstranten ziehen erneut durch Akron

Am Sonntag versammelten sich erneut mehrere Hundert Menschen in den Straßen von Akron und liefen zum Rathaus der Stadt. Sie forderten: »Gerechtigkeit für Jayland«. Es war der vierte Tag in Folge, an dem in Akron gegen tödliche Polizeigewalt demonstriert wurde. Wie an den Vortagen verlief der Protest friedlich.