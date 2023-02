US-Erkenntnisse zu Terrornetzwerk In Iran lebender Ägypter soll neuer Al-Qaida-Chef sein

Nach Erkenntnissen der USA hat der in Iran lebende Ägypter Said al-Adl die Führung des Terrornetzwerkes al-Qaida übernommen. »Unsere Auswertung ergibt dasselbe wie die der Uno, nämlich dass der neue De-facto-Chef von al-Qaida, Seif al-Adl, in Iran ist», erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch. Er bezog sich dabei auf einen Uno-Bericht, der am Dienstag veröffentlicht worden war.