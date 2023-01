Diese Milizen sind in Syrien sowie im Nachbarland Irak aktiv und haben US-Truppen bereits in der Vergangenheit angegriffen. Der kleine US-Außenposten al-Tanf liegt im Süden Syriens in der Nähe der Grenze zu Jordanien und dem Irak. Das iranische Regime liefert der libanesischen Hisbollah-Miliz auch über den Landweg Waffen für den Kampf in Syrien und für den Kampf gegen Israel – und diese Landroute führt direkt an al-Tanf vorbei.