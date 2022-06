Albanien Parlament wählt Militärchef zum neuen Staatspräsidenten

Begaj hatten die Sozialisten erst kurz vor der Abstimmung am Samstag für das höchste Staatsamt nominiert. Drei Wahlgänge waren in den Tagen zuvor gescheitert. Der Wahlgang am Samstag war der erste, bei dem für eine erfolgreiche Wahl die 50-Prozent-Mehrheit im Parlament ausreichte, über die die Sozialisten verfügen.