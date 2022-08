Albanien Zwei Russen und ein Ukrainer an Militärfabrik festgenommen

In Albanien sind drei Personen in der Nähe einer Militäranlage festgenommen worden, darunter zwei mit russischer und eine mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. Wie das Verteidigungsministerium am Samstagabend mitteilte, haben Soldaten die drei Personen im Alter von 24, 25 und 33 Jahre daran gehindert, die Anlage zu betreten. Laut dem britischen »Guardian« handelt es sich um einen Russen und eine Russin sowie einen Ukrainer.