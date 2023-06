Am Montag war es in Zvečan zu schweren Zusammenstößen zwischen Serben und Soldaten der Nato-geführten Schutztruppe Kfor gekommen, die die Ämter sichern. Dabei wurden 80 Menschen verletzt, darunter 30 Soldaten. Die Ausschreitungen hatten international für Entsetzen gesorgt und Sorgen vor einer weiteren Eskalation in den ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo geschürt. Die Nato entsandte nach den Krawallen ein weiteres Kontingent von 700 Soldaten in die Region.