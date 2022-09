Alessandro Chiocchetti Massive Kritik an der Wahl des neuen EU-Generalsekretärs

Doch die Entscheidung für Chiocchetti ist umstritten. Das Präsidium des EU-Parlaments, dem neben der Parlamentspräsidentin die 14 Vizepräsidentinnen und fünf sogenannte Quästoren angehören, hatte ihn am Montagabend in einer nicht öffentlichen Abstimmung in Straßburg gewählt. Vor der Abstimmung hatte das EU-Parlament weder den Tag der Wahl offiziell bestätigt, noch die Kandidaten bekannt gegeben. »Personalentscheidungen müssen in allen Institutionen der EU nachvollziehbar und transparent getroffen werden«, kritisierte der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier. Ein »derartiges Geschacher kann sich keine Verwaltung erlauben«.