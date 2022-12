Den Berichten zufolge hat Jones bei einem Konkursgericht in der Stadt Houston Insolvenzschutz beantragt. Seine Verbindlichkeiten werden mit einer Höhe zwischen einer und zehn Milliarden Dollar angeführt.

Jones leugnete den Sandy-Hook-Amoklauf

Jones, der als Moderator in seiner eigenen »Alex Jones Show« über Jahrzehnte vermeintliche Intrigen und Verschwörungen aufzudecken vorgab, gilt als enger Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Im Zusammenhang mit dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in der Kleinstadt Newtown mit 20 getöteten Kindern hatte Jones immer wieder ohne Belege behauptet, das Massaker habe nie stattgefunden. Vielmehr sei der Vorfall erfunden worden, um strengere Waffengesetze durchzusetzen.