Urteil gegen Alex Jones »Lügen und Betrug werden sehr teuer«

Waterbury, Connecticut

In diesem unscheinbaren Gericht in Waterbury, Connecticut wird gerade ein historisches Zeichen gesetzt. Der Urteilsspruch im Fall des Moderators und Verschwörungstheoretikers Alex Jones setzt enorme Schadensersatzsummen fest:

»An den Kläger Robert Parker, vom Beklagten Alex Jones und »Free Speech System« zu zahlen: 120 Millionen Dollar.«

Insgesamt beläuft sich die Summe, die an die Kläger gezahlt werden muss, sogar auf 965 Millionen US-Dollar. In diesem Urteil kulminiert ein langer Prozess: Es geht um das Sandy-Hook-Schulmassaker im Jahr 2012, bei dem 20 Grundschüler und sechs Erwachsene erschossen wurden. Alex Jones behauptete über Jahre, der Amoklauf sei von Schauspielern inszeniert worden. Damit wollte er eine mögliche Verschärfung der Waffengesetze verhindern.

Der US-Sender CNBC zeigt, wie Jones in seiner Sendung die Urteilsverkündung verhöhnt:

Alex Jones, »Infowars«-Gründer

»Jetzt sind es 275 Millionen Dollar. Da geht noch mehr! Ich will der Eine-Milliarde-Dollar-Mann sein!«

Jones nutzte die Gelegenheit, um für Spenden zu werben:

Alex Jones, »Infowars«-Gründer

»Ich bin pleite, wir prozessieren seit zwei Jahren. Eure Spenden gehen nicht an diese Leute. Die Spenden nutzen wir, um diesen Betrug zu bekämpfen und die Firma zu retten, denn sie wollen sie stilllegen.«

Austin, Texas August 2022

Der Gründer der rechten Webseite Infowars wurde bereits im August vor einem texanischen Gericht zu knapp 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt. In diesem Prozess versuchte er noch, seine falschen Behauptungen zurückzunehmen, verknüpft allerdings mit einem Angriff auf die von ihm verhassten Medien:

Federico Reynal, Anwalt von Alex Jones

»Verstehen Sie jetzt, dass es absolut unverantwortlich von Ihnen war, diese Behauptungen zu machen?«

Alex Jones, »Infowars«-Gründer

»Ja, besonders, seitdem ich die Eltern getroffen habe. (Das Massaker) ist zu 100 Prozent wirklich passiert, wie ich gestern im Radio gesagt habe und wie ich gestern hier gesagt habe. Es ist 100 Prozent wahr, aber die Medien verbreiten immer noch Lügen, dass ich gestern im Radio gesagt hätte, es sei nicht wahr. Das ist unglaublich. sie wollen nicht, dass ich es zurücknehme. Sie wollen mich weiterhin als den Sandy-Hook-Mann abstempeln.«

Außerhalb des Gerichtes bedauerte Jones seine Falschaussagen allerdings nicht. Die Hinterbliebenen der Opfer wurden jahrelang von Menschen, die an seine Lügen glaubten, bedroht und belästigt. Umso wichtiger war für sie dieses Urteil:

Robert Parker, Kläger

»Unsere Anwälte haben mir geholfen, endlich meine Stimme und die Kraft wiederzufinden, um gegen das anzugehen, was mir so lange angetan wurde. Diese Stimme hatte ich verloren.«

Erica Lafferty, Klägerin

»Ich bin sehr dankbar für diese Botschaft, die wir heute senden: Dass die Wahrheit zählt. Und dass diejenigen, die aus dem Schmerz und dem Trauma anderer Menschen Profit schlagen, für das, was sie getan haben, bezahlen müssen.«

Bill Sherlach, Kläger

»Menschen wie Alex Jones müssen überdenken, was sie sagen, wie sie es sagen und wie lange sie Dinge behaupten. Für alle, die Alex Jones nacheifern wollen, hat dieses Urteil eine hohe Hürde gesetzt. Denn Lügen und Betrug werden sehr teuer werden.«

Der in rechtsradikalen Kreisen einflussreiche Trump-Unterstützer Jones hat mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen viel Geld verdient. Wie viel er an Schadensersatz am Ende wirklich zahlen kann, ist noch offen.