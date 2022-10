Warum ist Jones verurteilt worden?

Wegen seiner falschen Behauptungen zum Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule im Dezember 2012. Ein 20-Jähriger war damals in die Schule in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut eingedrungen und hatte mit einem Sturmgewehr 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene erschossen. Zuvor hatte er seine Mutter in ihrem Wohnhaus getötet. Der Täter beging Suizid. Sein Motiv ist unklar. Er soll psychische Probleme gehabt haben.